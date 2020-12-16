نواكشوط 1 جمادى الأولى 1442 هـ 16 ديسمبر 2020 م واسأدانت موريتانيا اليوم، وبشدة العملية الإرهابية التي تعرضت لها ناقلة النفط بميناء جدة الاثنين الماضي.وعبرت وفق بيان صادر عن وزارة خارجيتها عن وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما من شأنه استهداف منشآتها الاقتصادية الحيوية أو المساس بأمنها واستقرارها.وجاء في البيان "إن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج لتدين بشدة العملية الإرهابية التي تعرضت لها ناقلة نفط التي أدت إلى اندلاع حريق في الباخرة المحملة بالنفط، عندما كانت تفرغ شحنتها في ميناء جدة ".// انتهى //20:47ت م0183