الدمام 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسانطلقت اليوم، تصفيات المنطقة الشرقية لبطولة المملكة 2020 للشطرنج السريع التي ينضمها الاتحاد السعودي للشطرنج وتستضيفها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بمشاركة ٥٢ لاعبًا سعوديًا من مختلف الأعمار والتصنيفات.وتستمر تصفيات البطولة التي تقام تحت مظلة وزارة الرياضة لسبع جولات، يتأهل العشرة الأوائل لنهائيات بطولة المملكة 2020 التي تحدد لاحقًا.// انتهى //20:49ت م0185