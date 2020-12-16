المدينة المنورة 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسنظمت جامعة طيبة بالمدينة المنورة ورشة عمل حول مشروع إستراتيجية التحول البرامجي الأكاديمي في ضوء رؤية المملكة 2030.وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني أن مشروع التحول يعدّ من أهم مشاريع الجامعة؛ لارتباطه برؤية المملكة 2030 وأهمية التحول المبني على أسس علمية، مبيناً أن الورشة أعِدّ لها جيّدا وسبقتها تحضيرات مبكرة للخروج بأفضل النتائج للمشروع، وستنقسم إلى عدة محاور شاملة, حيث يشتمل المحور الأول على منظومة المرتكزات وفيه تحديد المستهدفات والميز النسبية والتنافسية والتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية.وأضاف أن الورشة هدفت للوصول إلى مخرجات هادفة وقوية يُستفاد منها في إعادة تقييم البرامج الأكاديمية في مشروع التحول لتتناسب البرامج الأكاديمية مع التحول الوطني وبرامج الرؤية بشكل علمي.وتناولت الورشة عدة محاور أهمها: المحددات النظامية للمشروع، ومبادرات التوطين وخطط التوظيف في القطاع العام والخاص والتصنيفات المهنية والرخص المهنية, كما ناقشت الورشة أهم معايير إستراتيجية التحول البرامجي الأكاديمي و معايير البناء والتطوير ونماذج استيفاء تلك المعايير.وفي نهاية الورشة اُستُعرض نموذج تطبيقي لبرنامج التجارة الإلكترونية والدعم اللوجستي, والخطة التنفيذية للمشروع المشتملة على نموذج الحوكمة وخطط سير العمل والجدول الزمني واللجان المشكلة.// انتهى //20:52ت م0186