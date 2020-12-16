نواكشوط 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسشارك وزير الدفاع الموريتاني، حننة ولد سيدى، اليوم عبر تقنية "الفيديو- كونفيراس" في أعمال الاجتماع الثالث عشر لمبادرة 5 + 5 لوزراء دفاع دول المجموعة التي تضم في عضويتها كلاً من موريتانيا ، وتونس، والجزائر، وليبيا ، والمغرب، وفرنسا، وإيطاليا، ومالطا ، والبرتغال، وإسبانيا.وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أن هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة خطة العمل المشتركة 2021م التي ستشرف موريتانيا على تنفيذها والمصادقة عليها، إلى جانب تقييم حصيلة العمل المشترك للعام الحالي.وقد صادق المشاركون في الاجتماع على البيان الختامي للدورة، وأجمعوا على الأهمية الإستراتيجية للتعاون في إطار مبادرة 5 + 5 دفاع، مؤكدين التزام الدول الأعضاء القائم على الثقة المتبادلة والحوار والتفاهم المشترك بخصوص جميع القضايا ذات الصلة بمجالات التعاون بينها.وأشاد وزراء دفاع المجموعة في البيان الختامي لهذا اللقاء بالتقدم الحاصل والمستمر في المجالات الأربعة الأساسية للمبادرة وهي" الرقابة البحرية والأمن الجوي وإسهام القوات المسلحة في تسيير الأزمات الأساسية والتكوين والبحث الأكاديمي.// انتهى //20:56ت م0190