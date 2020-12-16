الأمم المتحدة 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي خلال اجتماعه اليوم بشأن توحيد سعر صرف الدينار الليبي.وأكدت البعثة في بيان صحفي، أن هذا القرار خطوة مهمة ومطلوبة نحو تخفيف معاناة الشعب الليبي وعلامة جيدة على أن هذه المؤسسة السيادية والحيوية متجهة نحو الاتحاد.وشددت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، على أن "الآن هو الوقت المناسب لجميع الليبيين - ولا سيما السياسيين الفاعلين في البلاد -" لإبداء الشجاعة والتصميم والقيادة المماثلة ووضع مصالحهم الشخصية جانبا وأن يتجاوزوا خلافاتهم من أجل الشعب الليبي بهدف استعادة سيادة البلاد والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها.// انتهى //20:56ت م0191