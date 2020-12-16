رام الله 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسأعرب رئيس دولة فلسطين محمود عباس عن ترحيبه بمواقف إندونيسيا الداعمة للقضية الفلسطينية، والتزامها بأن يتحقق السلام أولاً على أساس حل الدولتين وفق الشرعية الدولية.واطلع الرئيس الفلسطيني خلال اتصال هاتفي اليوم، مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو, على آخر تطورات القضية الفلسطينية وجهود القيادة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.بدوره، أكد الرئيس الإندونيسي خلال الاتصال، التزام بلاده الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية، وقال: "رغم التغيرات المتسارعة في الشرق الأوسط، إلا أن إندونيسيا لن تقوم بأي خطوات للتطبيع مع إسرائيل، إلى حين تحقيق السلام الدائم والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين".// انتهى //21:37ت م0198