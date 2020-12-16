الرياض 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة استضافة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية 2034.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سموه اليوم, عقب إعلان استضافة الرياض للألعاب الآسيوية 2034 خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ39 للمجلس الأولمبي الآسيوي الذي استضافته العاصمة العمانية مسقط, بحضور رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالله بن مساعد، ورؤساء جميع اللجان الأولمبية الآسيوية حضورياً وعبر تقنية الاتصال المرئي.وأكد سموه أن رؤية المملكة 2030 هي من فتحت المجال للتوسع في البحث عن مثل هذه الاستضافات العملاقة في المجال الرياضي والترفيهي والثقافي، وأعطت الفرصة للجهات المعنية بأن تستضيف دورة الألعاب الآسيوية للمرة الأولى.وقال سمو رئيس اللجنة الأولمبية : "الهدف الأساس كان استضافة دورة 2030، وهذا أول ملف نتقدم له بهذه الطريقة، ولولا اكتمال الملف وجاهزيته والاستعدادات الموجودة خلال العشر سنوات القادمة لما حظينا باستضافة 2034، وأعد أننا سنبهر العالم في 2034".وأكد الأمير عبدالعزيز جاهزية المنشآت لاستضافة الحدث القاري، مبيناً أن الرياض تملك متسعاً من الوقت لاستضافة الكثير من الفعاليات القادمة.وأشاد سمو وزير الرياضة بالجهود التي بذلها الجميع في التجهيز لملف الرياض، وقال : " شباب وفتيات المملكة إذا أعطُوا الفرصة يقدمون وينافسون الأفضل بالعالم ولا يرضون إلا بالأفضل، واليوم نحن كسبنا استضافة الألعاب الآسيوية 2034, وهذه هي الرؤية الثاقبة لسمو ولي العهد بإعطاء الشباب والشابات الفرصة لتحقيق الأفضل لوطنهم"، واعداً الجميع بالعمل بأقصى جهد لتحقيق أهداف رؤية المملكة وقيادتها.كما رفع صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية مدير ملف الرياض التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الفوز باستضافة الرياض 2034.وقال : "تأجيل استضافة الألعاب الآسيوية بالرياض أربع سنوات من ٢٠٣٠ إلى ٢٠٣٤ تمنحنا وقتاً إضافياً لإعداد فريق أكبر من اللاعبين للمنافسة والصعود للمنصات" ، مشيداً بجهود جميع أعضاء فريق العمل في ملف الرياض وما قدموه خلال المدة الماضية من عمل مستمر في هذا الجانب، وهو ما كان له الأثر البالغ في نيل ثقة أعضاء الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي لاستضافة الرياض للألعاب الآسيوية 2034.// انتهى //21:45ت م0200