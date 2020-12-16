طرابلس 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسالتقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح اليوم، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو بديوان مجلس المفوضية.واستعرض اللقاء، استعدادات المفوضية، ومستوى جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقرّر عقدها في 24 ديسمبر من عام 2021م، وتطور العملية الانتخابية في ليبيا ابتداءً من عملية انتخاب المؤتمر الوطني العام، وحتى انتخاب مجلس النواب.وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية ، وبحث مايمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.// انتهى //22:03ت م0204