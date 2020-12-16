الرياض 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واستعقد اللجنة المنظمة لنهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة (3x3) غداً مؤتمراً صحفياً في محافظة جدة للإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بالجولة العالمية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بالتعاون بين وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة السلة بدعم من برنامج جودة الحياة، بعد النجاح التي حققته المملكة في استضافة الجولة ما قبل النهائية لموسم 2019م في ذات البطولة.وسيتحدث في المؤتمر الصحفي، رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد ورئيس اللجنة المنظمة الدكتور غسان طاشكندي في حضور مدير لعبة (3x3) في الاتحاد الدولي لكرة السلة إيقانيسو سيرانيو.ويشارك 12 فريقًا في منافسات نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة (3x3) من مختلف دول العالم تأهلت إلى الجولة الخامسة والنهائية للبطولة لموسم 2020م.// انتهى //22:17ت م0208