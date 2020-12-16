البكيرية 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسكرم مدير التعليم بمحافظة البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح بمكتبه اليوم, الفائزين والفائزات بمسابقة "إجلال" للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات التي انطلقت بمناسبة اليوم العالمي للمعلم تحت شعار "المعلمون: القيادة في أوقات الأزمات، وإعادة تصور المستقبل" بحضور عدد من القيادات التعليمية وأولياء الأمور.وأوضح مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية عبدالله العقيلي أن المسابقة التي نظمتها الإدارة ممثلةً بشؤون المعلمين ضمن الاحتفاء بالمعلمين والمعلمات في يومهم العالمي، لاقت نجاحاً كبيراً ومشاركات واسعة من قبل المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات لما لهم من مكانة في صناعة المستقبل.// انتهى //22:20ت م0209