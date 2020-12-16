الأمم المتحدة 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسحذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من أن جيلاً جديداً من أسراب الجراد الصحراوي يهدد سبل العيش والأمن الغذائي لملايين الرعاة والمزارعين في منطقة القرن الأفريقي واليمن على الرغم من الجهود المكثفة للسيطرة على هذه الآفة طوال عام 2020م.وأشارت الوكالة الأممية في بيان صحفي اليوم، إلى أن الدعم الدولي وحملة الاستجابة الواسعة وغير المسبوقة ساعدا في معالجة أكثر من 1.3 مليون هكتار من غزو الجراد في عشرة بلدان منذ يناير.وأكدت الفاو أن عمليات المكافحة حالت دون حدوث خسارة ما يقدر بـنحو 2.7 مليون طن من الحبوب، بقيمة حوالي 800 مليون دولار، في البلدان المتضررة أصلاً من انعدام الأمن الغذائي الحاد والفقر.// انتهى //22:22ت م0211