نيويورك 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسشارك معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، في الحفل الافتراضي الذي أقامه وفد مملكة البحرين الدائم لدى الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الوطني البحريني الـ49.وأعرب معالي السفير المعلمي، بهذه المناسبة، عن خالص التهاني لمندوب مملكة البحرين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جمال الرويعي، ولأعضاء بعثة مملكة البحرين.حضر الحفل، مدير مكتب معالي مندوب المملكة الدائم فيصل الحقباني، ومسؤولة قسم الإعلام والمراسم بالوفد طفول العقبي.// انتهى //23:27ت م0225