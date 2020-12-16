الرياض 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واستأهل فريق النصر إلى دور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد تغلبه على الرائد بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن دور الـ 16 من المسابقة.وسجل للنصر الهدف الأول اللاعب أيمن يحيى عند الدقيقة الـ 22، ليضيف زميله سامي النجعي الهدف الثاني في الدقيقة 67.// انتهى //23:36ت م0226