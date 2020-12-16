الخبر 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واستأهل فريق القادسية إلى دور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد تغلبه على الشباب بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر ضمن دور الـ 16 من المسابقة.وسجل هذف المباراة الوحيد اللاعب حسن العمري عند الدقيقة الـ 89، من ركلة جزاء ليطلق بعدها حكم المباراة نهاية اللقاء.// انتهى //23:37ت م0227