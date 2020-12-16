أملج 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسكثفت بلدية محافظة أملج أمس, جهودها لإزالة آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة ومراكزها، وذلك حرصاً على سلامة قاصدي ومرتادي الطرق الرئيسيّة والأحياء السكنية ومواقع التنزه والصحة العامة.وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس عوده خلف العنزي، أن البلدية استعدت مبكراً لموسم الأمطار ، مشيراً إلى أن البلدية قامت بتحديد المواقع التي تضررت من الأمطار وفق برامج وخطط معدة تناسب حاجة المواقع وطبيعة كل منها ، ترتكز على توزيع العمالة والجهاز الإشرافي على المواقع بأعداد كافية وفق الاحتياج.// انتهى //23:37ت م0228