المدينة المنورة 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة اليوم, المباراة النهائية للنسخة الثانية من كأس التميّز لمحافظات المنطقة، التي أُقيمت على ملعب نادي الغزوة بمحافظة بدر، بين منتخبي محافظة وادي الفرع، ومحافظة بدر.وتوج سموه عقب المباراة منتخب محافظة وادي الفرع بكأس البطولة والميداليات الذهبية بعد فوزه بركلات الترجيح 4 / 3، فيما حاز منتخب محافظة بدر جائزة المركز الثاني.وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس محمد عباس الأمين العام لمؤسسة جائزة المدينة المنورة، أن رعاية سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة للمباراة يُعد حافزاً كبيراً وداعماً للرياضة بالمنطقة، مشيراً إلى أن البطولة نجحت في تحقيق أهدافها الاجتماعية والرياضية, وأسهمت في اكتشاف المواهب الرياضية بالمحافظات، الأمر الذي سيسهم في إتاحة الفرصة لهم للاحتراف في الأندية مستقبلاً.يُذكر أن كأس التميّز انطلق بمشاركة ثمانية منتخبات تمثل محافظات منطقة المدينة المنورة، وحظيت باهتمام ورعاية من إمارة المنطقة والجهات المعنية، فيما ظهرت المباريات بمستوىً عالٍ من التنافس والندية, وحققت نجاحاً كبيراً، كما تعد البطولة الأولى من نوعها على مستوى مناطق المملكة.// انتهى //23:50ت م0230