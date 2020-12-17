حائل 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واستوج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة في منتزه المغواة للاحتفالات بحائل اليوم, الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في باها حائل تويوتا الدولي في جولتيه الرابعة والخامسة ضمن بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الكروس كانتري، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة، وصاحب السمو الأمير سلطان بن خالد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد.وفور وصول سموه لمقر الحفل عزف السلام الملكي، ثم آيات من القرآن الكريم، بعدها شاهد سموه والحضور عرضا ثلاثي الأبعاد عن ختام الرالي.عقب ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل كلمة أشاد فيها بجهود صاحب السُمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد وسمو نائبه على دعمهما غير المحدود لإقامة رالي حائل تويوتا الدولي 2020 في ظلِّ هذه الظروف الصحيَّة الاستثنائية التي يشهدها العالم.وأكد سموه أنه أُضيفَ لسجلِ نجاحاتِ رالي حائل الدولي هذا العام إنجازٌ جديد، حيث توج فيه أبطال العالم في الراليات الصحراوية القصيرة على أرض المملكة ، مشيراً إلى أنه كان لاستضافة المملكة آخر جولتين من هذا الموسم دورٌ حاسم في تحديد نتائجه، إلى جانِبِ مُشاركةِ الكثير من أبناء المملكة في هذا الحدث واحتكاكهم بالفرق العالمية والمُحترفة التي سيكون لهذا دورٌ كبيرٌ في صقلِ مواهبهم وأدائهم وتقريبهم لعالم الاحتراف.وقال سموه : " ارتفعت أهمية رالي حائل الدولي هذا العام بسبب الجائحة التي ضَربَت العالم، وأثرَّت على موسم الراليات الصحراوية بالكامل، لذا رأى الكثير من المُشاركين والفرق فُرصةً لا تُعوَّض للمُشاركة في هاتين الجولتين لاستكمال تحضيراتهم واختبارها قُبيل انطلاقة رالي داكار 2021 هنا على أرض المملكة في الشهر المُقبل , مشيراً إلى أن مُعظم المتسابقين سيبقون لإكمال تحضيراتهم وذلك لتعظيمٌ دورِ الراليات الصحراوية في المملكة مُستقبلًا، داعياً جميع الأطراف المعنية للاستفادةَ من هذا النجاح لجعلِ المملكة وجهةً أولى لهذه الفرق من أجل الراليات الصحراوية.وأضاف سموه: نجحنا خلال هذا الرالي بالتغلُّب على التحديات الجديدة التي فرضها علينا واقع جائحة كورونا، فاتخذنا أقصى درجات الحماية والوقاية المُمكنة للجميع من السائقين إلى الجماهير والكوادر الإدارية والمُساعدة، ولمسنا التعاون منهم بالالتزام بالإجراءات الصحية اللازمة، وسارَ كل شيءٍ على ما يُرام، وهذه قصةُ نجاحٍ أخرى تُسجَّل للرالي , مشيداً بدور الرُعاة الفعال بمشاركتهم بالرُؤية والهدَف والنُهوض برياضة السيارات، منوهاً بدور الجهات الحُكومة و مُختلف الوسائل الإعلامية، الصِحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية التي كان لها صدًى كبيرٌ على المُستوى العالمي، مقدماً شكره لأهالي المنطقة على حفاوةِ الاستقبال وكرم الضيافة.// يتبع //00:05ت م0231

بعد ذلك شاهد سموه والحضور عرضا مرئياً عن مسيرة رالي حائل منذ انطلاقته في موسمه الأول .ثم ألقى المدير العام للاتصالات التسويقية في شركة عبد اللطيف جميل منير كلمة بين فيها أن رياضة السيارات على مدى السنوات السابقة شهدت نمواً غير مسبوق في المملكة ما انعكس ذلك على منصات التتويج , مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبة ولجميع القطاعات الأمنية والخدمية التي أسهمت في نجاح هذا الرالي.إثر ذلك كرم أمير منطقة حائل شركاء النجاح والشركات الراعية ورؤساء اللجان العاملة في الرالي, ثم توج سموه المتسابقين أبطال رالي حائل تويوتا الدولي 2020 , حيث جاء في مقدمتهم السائق الإسباني كارلوس ساينز الأب وملاحه الإسباني لوكاس كروز اللذان حققا المركز الأول في باها حائل 2 وهي الجولة الخامسة من جولات كأس العالم على متن سيارتهما ميني جون كوبر ووركس باغي، ما مكنه من تحقيق كأس العالم لراليات الباها 2020 في الترتيب العام , ثم جاء السائق القطري ناصر بن صالح العطية وملاّحه الفرنسي ماتيو بوميل اللذان حققا "باها حائل 1" " وهي الجولة الرابعة من جولات كأس العالم على متن سيارتهم من طراز تويوتا هايلكس, فيماء جاء ثالثاً الفرنسي ستيفان بيترهانسيل على متن سيارته ميني "جون كووبر ووركس باغي", وحل المتسابق السعودي يزيد بن مُحمَّد الراجحي وملاحه الألماني ديرك فون تسيتسفيتس رابعاً على متن سيارتهم تويوتا "هايلوكس أوفردرايف", وجاء المتسابق البولندي وملاحه ال تيمو غوتشالك خامس الترتيب على متن سيارتهم تويوتا "هايلوكس أوفِردرايف".وفي فئة الدرّاجات النارية حقق الفرنسي أدريان فان بيفِرِن المركز الأول على متن دراجته ياماها "دبليو آر 450 أف. , فيما حل المتسابق السعودي مشعل الغنيم ثانياً على متن دراجته "كاي تي أم 450 رالي رِبليكا" , أما أنس الرحياني جاء ثالث الترتيب على متن دراجته "كاي تي أم – 450" .أما في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كوادز" حقق المتسابق السعودي عبدالمجيد الخُليفي المركز الأول على متن دراجته ياماها "700" , فيما جاء ثانيا المتسابق رياض بن سعود الشمَّري على متن دراجته ياماها "واي أف زد 450 , أما المركز الثالث فجاء من نصيب المتسابق فيصل الشمري على متن دراجته ياماها "رابتور 700" .وفي الترتيب العام للسائقين في كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا باخا" فئة "تي 1" حقق المتسابق القطري ناصر بن صالح العطية المركز الأول , وحل المتسابق الروسي فلاديمير فاسيلييف ثاني الترتيب , أما المركز الثالث فجاء من نصيب المتسابق الهولندي بِرنهارد تين برينكي .وحقق الفوز في الترتيب العام للسائقين في كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا باخا" فئة "تي 3" المتسابق السعودي صالح بن عبدالله السيف , أما في فئة "تي 4" الخاص بالمركبات الصحراوية الخفيفة حقق السائق القطري خليفة بن صالح العطية الفوز بلقب هذه الفئة في "باخا حائل 2" .// يتبع //00:05ت م0232

وفي ختام الحفل رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل باسمه ونيابة عن أبناء المنطقة ومحبي رياضة السيارات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الاهتمام الكبير والدعم السخي لتحقيق رفعة وتطور الوطن والمواطن, منوهاً بما تتمتع به المنطقة من ميز نسبية ومقومات ساعدت على نجاح هذا الحدث العالمي في نسخته السادسة عشرة، مثمناً لرئيس وأعضاء الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية جهودهم الكبيرة لإنجاح الرالي.وقال سموه: اليوم أبارك للوطن هذا النجاح الكبير، فاستضافة جولتين من بطولة كأس العالم تحد كبير بما تعنيه الكلمة من تحدي، ومع ظروف طارئة على مستوى العالم نتجت عن جائحة كورونا حقق هذا الوطن بقيادته وقدرة أبنائه واستعدادهم وتأهبهم لخدمة وطنهم، النجاح ولا غير النجاح نرتضي، ونفخر بما نملك من مقدرات ساعدتنا للقفز للعالمية من خلال إقامة هذا الحدث العالمي والبطولة الدولية في مثل هذه الظروف، مشيراً إلى قدرة أبناء المنطقة على تنظيم أي حدث عالمي بعد خبرة اكتسبوها على مدى 15 عاماً من تنظيم احترافي للرالي شهد به الجميع.وأشاد سمو أمير منطقة حائل بجهود اللجنة المنظمة من خلال التعاون مع القطاعات الحكومية وأبناء وأهالي حائل وشركاء النجاح من الرعاة، موجهاً شكره وتقديره لجميع القطاعات الأمنية والخدمية التي أسهمت في هذا النجاح، ومباركاً للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ولرئيس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل هذا النجاح المشرف.حضر الحفل عدد من المسؤولين والإعلاميين من داخل المنطقة وخارجها وضيوف الرالي‪.‬// انتهى //00:05ت م0233