جيزان 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسعرضت غرفة جازان اليوم، 69 فرصة استثمارية أمام وفدٍ ضم عددًا من رجال المال والأعمال والمستثمرين من مختلف مناطق المملكة ، وذلك خلال لقاء نظمته الغرفة بمدينة جيزان.وشملت الفرص الاستثمارية، التي أجرت الغرفة دراسات متخصصة لها، 28 فرصة متاحة حاليًا، إلى جانب 39 فرصة يجري العمل لإعداد دراسات الجدوى لها وذلك في مجالات السياحة والترفيه والصناعات الغذائية وصناعة مواد البناء والصناعات الكيميائية، ومجالات القطاع الزراعي والسمكي والسياحي والترفيهي وقطاع التعدين والقطاع الصحي والتعليمي وصناعة الأدوية والاستشارات وتقنية المعلومات، فضلًا عن فرصتين متاحتين من قبل الغرفة تشمل برجًا استثماريًا وأرضًا لإقامة مركز متكامل للمعارض.وتضمن اللقاء عرضًا للفرص الاستثمارية لأمانة منطقة جازان، التي شملت 320 فرصة استثمارية متنوعة ، إلى جانب الفرص الاستثمارية لبلديات الأمانة في محافظات المنطقة ، وأكثر من 500 موقع تأجير مؤقت لنشاطات الفعاليات الموسمية، وتشمل مدنًا ترفيهية ومنتجعات سياحية ومطاعم ومراكز تجارية ومدنًا للتسوق ومرسى لليخوت والقوارب والرياضات المائية، وفرص الوحدات السكنية.واطلع الوفد الاستثماري على فرص الاستثمار في المجالات الصحية التي تشمل مشروعات جرى طرحها لتأجير مواقع استثمارية بمختلف المرافق الصحية بجازان، إلى جانب مشروعات لاستثمار أراض مخصصة في مستشفيات منطقة جازان، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة بجامعة جازان التي تتضمن مناطق استثمارية في مجالات الترفيه والسياحة والأبراج السكنية والفنادق، ومنطقة الأعمال.وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة جازان خالد بن محمد صايغ، أن اللقاء جاء بهدف تعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال في سائر مناطق المملكة لتبادل المنافع والاستفادة من الخبرات والاطلاع على التجارب النموذجية الناجحة، مبينًا السعي الدائم من قبل غرفة جازان للتعريف بالفرص الاستثمارية والمزايا النسبية والمقومات النوعية والخصائص البيئية التي تتمتع بها منطقة جازان.// انتهى //00:22ت م0236