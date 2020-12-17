واشنطن 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسوافق صندوق النقد الدولي على صرف 79 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (113.9 مليون دولار) لمساعدة جورجيا على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ومواجهة الآثار المترتبة على جائحة كوفيد -19.وأوضح البيان الصادر عن الصندوق اليوم، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF) أكمل المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في جورجيا بدعم من ترتيب ممتد مدته أربع سنوات في إطار تسهيل الصندوق الموسع (EFF).وأفاد البيان أن إجمالي المدفوعات بلغ حتى الآن بموجب الترتيب 406 ملايين وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 585.4 مليون دولار).// انتهى //01:11ت م0240