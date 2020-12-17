الكويت 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واساختتم اليوم مؤتمر اتحاد الناشرين العرب الافتراضي الخامس الذي شهد أعلى نسبة مشاركة، جسدت مدى اهتمام العالم العربي خاصة وثقته بدور الناشر وأهميته على الصعيد الثقافي وما تميز به المؤتمر من أوراق عمل وأفكار متألقة.وأكد المؤتمر الذي جاء بعنوان (صناعة المحتوى والتحديات) إصرار جميع الناشرين المشاركين على مواجهة أزمة العصر وما خلفته جائحة كورونا (كوفيد19) من تداعيات سلبية موصين بتنشيط الكتاب الإلكتروني تزامناً مع الورقي بشرط ضمان حقوق الملكية.و قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر محمد السباعي في تصريح: إن المؤتمر حشد طاقات الناشرين من مختلف الدول العربية واستقطب اهتماماً دولياً ومتابعة عالمية تثبت وتؤكد دور الناشر العربي المتميز في العالم وقدرته على مجابهة الصعاب مهما كانت كبيرة.وأعرب السباعي عن شكره لكل من أسهم بنجاح هذا المؤتمر العربي الكبير الذي شهد تضامناً واسعاً وخرج بعدد كبير من التوصيات التي تراعي الظروف الراهنة التي يعانيها الناشرون عموماً وتشمل مجموعة من الأفكار العملية التي يمكن تنفيذ بعضها فوراً ومنها ما يعمل على تحفيز الطلب على الكتاب مع ضمان حماية الملكية الفكرية والدعوة لتقدم المساعدة المادية للناشرين للاستمرار في ظل الجائحة ودعوة الحكومات للمشاركة في هذه المسؤولية.كما أوصى المشاركون في المؤتمر بتشكيل خلية إدارة أزمة لمتابعة وتقييم الآثار المترتبة على صناعة النشر بسبب الجائحة وإعداد خطة إستراتيجية والاتصال مع الحكومات لتبني رؤى مشتركة تسهم بتطوير إستراتيجيات الدول واهتمامها بالثقافة والنشر كأولوية.// انتهى //01:11ت م0242