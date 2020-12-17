الأمم المتحدة 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسأعرب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، عن قلقه إزاء انعدام الأمن الغذائي في سوريا، مشيراً إلى أهمية القيام بالكثير لضمان وصول العاملين في المجال الإنساني والموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات.وأفاد لوكوك، خلال إحاطته التي قدمها اليوم أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة حول سوريا، أن أسعار السلع ارتفعت منها الضروريات المدعومة مثل الخبز ووقود الديزل المدعوم بأكثر من الضعف منذ سبتمبر.وأشار إلى أن أكثر من 80 في المئة من العائلات النازحة في جميع أنحاء البلاد لا يغطي دخلها احتياجاتها، مفيداً أن نسبة التقزم بين الأطفال في الشمال الغربي ارتفعت خمسة في المئة هذا العام.ودعا لوكوك إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مطالباً بضمان الوصول الآمن للوكالات الإنسانية إلى المحتاجين، حيث أن القانون الإنساني الدولي يحتم أن تسمح جميع الأطراف بمرور الإغاثة الإنسانية السريع بدون إعاقات، وأن تسهله للمدنيين المحتاجين.// انتهى //01:32ت م0245