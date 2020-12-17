القاهرة 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسسجلت 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة 24 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في تصريح له اليوم بخروج 269 متعافياً من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافيين منه في البلاد إلى 105719 حالةً.وأشار إلى أن إجمالي عدد المصابين (بكوفيد 19) بلغ 123153 حالة من ضمنهم 105719 حالةً تم شفاؤها، و6990 حالة وفاة.// انتهى //01:37ت م0246