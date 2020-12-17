نواكشوط 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واستسلمت موريتانيا اليوم، كمية من اللوازم الطبية مقدمة من الصين.وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أن هذه اللوازم الطبية الصينية تتمثل في عشرة أجهزة للتنفس الاصطناعي.وأفاد المكلف بمهمة لدى رئاسة الوزراء الموريتانية، الناجي خطري امبيريك، خلال إشرافه على استلام هذه المساعدة، أن هذه الأجهزة ستعزز من قدرات الطواقم الصحية الموريتانية في إطار مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، مجددًا التأكيد على ضرورة احترام الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.// انتهى //02:11ت م0247