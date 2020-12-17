الرياض 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني.ميزانية 2021.. استعادة التنمية وحماية الإنسان.أمير الرياض يستقبل قائد قوة أمن المنشآت.أمير تبوك يستقبل رئيس مجموعة الدكتور سليمان الحبيب.4611 أرضاً مجانية و890 فلة ووحدة لسكان نجران.أمير القصيم يتفقد مشروع قرية بريدة التراثية.أمير الجوف يشهد مراسم توقيع ست اتفاقيات بين عدد من الجهات.جازان : "ولنا في عالم الشهد حكاية".مجلس حائل يناقش خطط ومشروعات الصحة وتصريف السيول.إقرار "وثيقة مكة المكرمة" للتسامح والتفاهم بين الشعوب.الجدعان: أرقامنا في الدين تحت السيطرة ولا نـزال فـي مستوى أقل من دول كثـيـرة."الصحة" تنصح بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح.تعاون سعودي - ياباني في المنتجات الطبية.مستشار أميركي: التحيز ضد «التحالف» أصبح مكشوفاً.الخارجية الأميركية: «سرايا المختار» منظمة إرهابية مدعومة من إيران.تقرير كندي: تحقيق إيران بشأن الطائرة الأوكرانية «غير موثوق».منظمة الصحة تحذّر من موجة جديدة في أوروبا.بايـدن ليــس «أوبــاما آخـر».// يتبع //06:50ت م0003