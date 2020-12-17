سيئول 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسسجلت العاصمة الكورية الجنوبية سيئول رقما قياسيا للإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 423 حالة، بحسب ما أعلنه عمدة المدينة كيم ووي يونج صباح اليوم الخميس.وكشف كيم أن حالات الإصابة في البلاد ككل بلغت 1014 حالة في اليوم نفسه، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 46 ألفا و453 حالة.كما سجلت البلاد 22 وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 634 وفاة.// انتهى //07:25ت م0008