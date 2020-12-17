نيويورك 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسالتقى نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، مساء اليوم افتراضياً، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للموارد البشرية مارثا هيلينا لوبيز.وجرى خلال اللقاء مناقشة فرص التوظيف المختلفة لعدد من المرشحين السعوديين في عدد من الوظائف في الأمم المتحدة والمكاتب التابعة لها.// انتهى //07:25ت م0009