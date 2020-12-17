طرابلس 02جمادى الاول 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر020 2 واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بالإجماع تعديل سعر صرف الدينار الليبي ليصبح سعر الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي يعادل الدولار 4.48 دنانير، وذلك ابتداء من الثالث من يناير، موضحة أن هذا القرار سيسري هذا السعر على جميع أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية .وأشارت الصحف إلى لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، وتم خلاله بحث الوضعين الأمني والسياسي في ظل التطورات الأخيرة بالبلاد، وركز الاجتماع على دعم واشنطن الحل السياسي، وحزمة الإصلاحات الاقتصادية، من خلال حث مجلس إدارة المصرف المركزي على القيام بخطوات إيجابية لمعالجة الأزمة الاقتصادية.ونقلت الصحف إشادة بعثة الأمم المتحدة للدعم ،بقرار مجلس إدارة مصرف المركزي بشأن توحيد سعر صرف الدينار الليبي، وعدّته «خطوة مهمة ومطلوبة نحو التخفيف من معاناة الشعب الليبي، وعلامة جيدة على أن هذه المؤسسة السيادية والحيوية متجهة نحو الاتحاد، مشددة على أن الآن هو الوقت المناسب لجميع الليبيين، لا سيما السياسيين الفاعلين في البلاد، لإبداء شجاعة من اجل الوطن .وتناولت الصحف ردود الفعل الرسمية والشعبية في الشارع الغاضبة على قرار المصرف المركزي بتوحيد سعر الصرف ، حيث رأى البعض أن تعديله بهذا الشكل يعدّ تغطية على المليارات التي سرقها المسؤولون من أموال الشعب الليبي، ورأى آخرون أن سعر الصرف الجديد سيترتب عليه زيادة في أسعار المحروقات، وغيرها من أسعار وخدمات يتم تقديمها للمواطنين بسعر مدعوم.وتطرقت الصحف إلى إعراب مفوض الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي عن قلقه من وجود 21 ألف مرتزق في ليبيا، مؤكدا أن الاتحاد الأفريقي يحمل همّا كبيرًا يكمن في تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، وخروج المقاتلين الأجانب وعودتهم إلى بلدانهم، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقي يعمل مع الأمم المتحدة لاسيما بعد انعقاد مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية.ونوهت الصحف إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى، وتم بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في شتى المجالات ، كما تم بحث التحديات التي تواجهها الأمة العربية ، كما تم بحث آخر تطورات الملف الليبي سياسيا وعسكريا، وأكد رفضهما للتدخل الخارجي في الشأن الليبي ، مع استمرار التنسيق لخصوص الملف الليبي .// انتهى //07:31ت م0011