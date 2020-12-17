إسلام آباد 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم دعوة باكستان لكافة الأطراف الأفغانية على العمل من أجل إحلال السلام الدائم في أفغانستان من خلال تسوية سياسية شاملة تهدف إلى إنهاء الحرب التي طال أمدها منذ أربعة عقود.واهتمت بمواصلة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع توزيع الحقائب الشتوية على الأسر الفقيرة في باكستان.وتابعت تطورات فيروس كورونا المستجد حيث يواصل الفيروس في الانتشار في مختلف أنحاء باكستان، وتجاوز الوفيات بالفيروس عن تسعة آلاف حالة وفاة منذ ظهوره.وأخبرت عن إغلاق السلطات الباكستانية الطرق السريعة في إقليم البنجاب للحد من الحوادث المرورية بسبب الضباب الدخاني المسيطر على الإقليم بكثافة.في الشأن السياسي تطرقت إلى قرار الحكومة الباكستانية إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في شهر فبراير المقبل بدلاً من شهر مارس.وتطرقت إلى إعلان باكستان عن استشهاد اثنين من جنودها خلال تبادل إطلاق النار مع القوات الهندية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وتناقلت أنباء تحسين كندا إرشادات السفر لمواطنيها إلى معظم مناطق باكستان نظراً لتحسن الوضع الأمني في البلاد.اقتصادياً أخبرت عن بدء باكستان والصين عملية التشاور على مستوى المختصين لإبرام اتفاقية للتعاون الصناعي لتطوير مشاريع مشتركة بين الشركات، وتحقيق مناطق اقتصادية خاصة، والتصنيع في إطار المرحلة الثانية من الممر الاقتصادي.أفغانياً تناقلت إعلان السلطات الأفغانية عن مقتل نائب محافظ كابل بتفجير سيارته بعبوة ناسفة وسط العاصمة كابل، ومقتل ثلاثة عشر من رجال الشرطة بهجوم نفذته حركة طالبان في إقليم باغلان شمال أفغانستان.// انتهى //07:56ت م0014