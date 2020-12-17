الرياض 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو، رئيس جمهورية النيجر، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:36ت م0016