حائل 2 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 17 ديسمبر 2020م واسأقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل أمس حفل سباقة التاسع لهذا العام حيث حققت الفرس " أم الكرم " لقب بطل الميادين التمهيدي مواليد 2017م في الشوط الأول للمالك راجح هندي الشلاقي.وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي أن حفل السباق تكوّن من خمسة أشواط على مسافة 2000م, حيث حقق المركز الأول في الشوط الثاني الجواد "نجم بلقرافيا" المخصص للدرجة "لم تربح" للمالك والمدرب سلطان الطلاع .وكسب الشوط الثالث للدرجة الأولى حتى الثالثة " مضنون عبدالله" للمالك رشيد عايد الهاملي فيما انتزع صدارة الشوط الرابع، الجواد "ضحضاح" للمالك سليمان صايل الشلاقي فيما حققت الفرس "عايفه" المركز الأول في شوط مفتوح مواليد 2017م للمالك والمدرب صقر العبيد.وفي نهاية الحفل سلّم مدير عام ميدان الفروسية الكأس والجوائز للفائزين.// انتهــى //10:44ت م0025