جيزان 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ، على مدينة جيزان ومحافظات الدرب ، والداير بني مالك ، والعيدابي ، و فرسان ، وفيفا ، والأجزاء الساحلية من المنطقة.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 10 ليلاً.// انتهى //10:53ت م0029