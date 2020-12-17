عام / "الأرصاد" : سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان
الخميس 1442/5/2 هـ الموافق 2020/12/17 م واس
جيزان 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ، على مدينة جيزان ومحافظات الدرب ، والداير بني مالك ، والعيدابي ، و فرسان ، وفيفا ، والأجزاء الساحلية من المنطقة.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 10 ليلاً.
// انتهى //
10:53ت م
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