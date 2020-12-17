رام الله 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الاتصال الهاتفي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس إندونيسيا جوكو ويدودو.وأشارت الصحف إلى أقوال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: إن لجنة الطوارئ العليا ستجتمع اليوم لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات الوقائية في الأيام المقبلة، في ظل المؤشرات الصحية المقلقة من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا واتساع رقعة انتشارها وارتفاع أعداد الوفيات.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين من الضفة الغربية، فيما أخطرت سلطات الاحتلال، بهدم 11 "كشكا" تجاريًا، في قرية عانين غرب جنين، بينما اعتدى مستوطنون على رعاة أغنام في قرية كيسان شرق بيت لحم، وهاجموهم بالكلاب المفترسة.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية الأصوات على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، حيث صوتت 168 دولة لصالح القرار، وعارضته 5 دول، وامتنعت 10 دول عن التصويت.وتحدثت صحف فلسطين عن تأكيدات البرلمان العربي دعمه للدعوة التي أطلقها الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام مطلع العام القادم، موجهاً رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني في دعم حقوقه المشروعة كافة وعلى رأسها حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وحق العودة وحل قضية اللاجئين، وإطلاق سراح الأسرى من المعتقلات والسجون الإسرائيلية.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 26 وفاة، و2525 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2240 حالة تعافٍ ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأخبرت صحف فلسطين عن إدانة الأمانة العامة للتعاون الإسلامي قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المصادقة على بناء 8300 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس.ولفتت الصحف النظر لإفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير وائل عبد المجيد قيسية من بلدة الظاهرية جنوب محافظة الخليل، بعد أن أمضى في سجون الاحتلال 15 عامًا.وألقت صحف الخميس الضوء على مطالبة المجلس الوطني الفلسطيني الاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات والبرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات العالم اتخاذ مواقف مماثلة لموقف أعضاء من البرلمان الأوروبي بحظر التجارة ووقف الدعم للمستوطنات غير الشرعية في الأراضي التي تعتبر محتلة بموجب القانون الدولي.// انتهى //11:05ت م0030