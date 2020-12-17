الرياض 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة نشاط الطالبات ملتقى الذكاء الاصطناعي الافتراضي، ضمن سلسلة الملتقيات العلمية والثقافية التي أقامتها الإدارة مؤخراً.وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم الرياض الدكتورة إيمان بنت عبدالله الدريهم، أن الملتقى شهد حضور ١٢٢٧ مستفيدا ومستفيدة، مؤكدة أهمية نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي بين الطالبات، لمواكبة توجه رؤية المملكة 2030 وتمثيل المملكة في المحافل الدولية، وذلك بحثهن على المشاركة في مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت وأثرها التعليمي فيهن، باعتبارها محفزاً على الإبداع والتميز.وشهد الملتقى تقديم مجموعة من أوراق العمل، حيث تحدث أستاذ الذكاء الاصطناعي الدكتور سعود المهيدب عن الفرق بين الآلة والروبوت والذكاء الاصطناعي، كما تناولت الأستاذة المشاركة بكلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الأميرة نورة الدكتورة حنان الجعيد عن تعلم الآلة والتعلم العميق وأبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وقدمت أستاذة هندسة البرمجيات المشارك بجامعة الفيصل بالرياض الدكتورة أريج الوابل ورقة علمية حول الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية.كما شاركت مشرفة تربوية بإدارة نشاط الطالبات ريم القباع بورقة علمية عن دور إدارة تعليم الرياض في رعاية الابتكار والتميز في مسابقات الذكاء الاصطناعي.//انتهى//11:22ت م0033