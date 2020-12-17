الرباط 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسسلطت الصحف المغربية الصادرة اليوم الضوء على الترتيبات التنظيمية الجارية بالمغرب لإطلاق حملة واسعة للتلقيح ضد كورونا، وذلك في انتظار تسلم اللقاحات من مختبرات (سينوفارم) و(أسترازينيكا).وتناولت الصحف الاجتماع السادس عشر لوزراء دفاع مبادرة "5+5 دفاع"، الذي انعقد أمس عبر الاتصال المرئي، بمشاركة المغرب، والذي شكل مناسبة لوضع حصيلة أنشطة التعاون التي تم تنفيذها سنة 2020م، وتحديد خطة عمل لسنة 2021م، خاصة فيما يتعلق ببحث الممارسات المثلى في محاربة الهجمات المعلوماتية والحفاظ على أنظمة المعلومات.وأخبرت صحف المغرب عن موافقة مجلس الأمن الدولي على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا خاصًا للأمم المتحدة إلى ليبيا والنرويجي تور وينسلاند مبعوثا للأمم المتحدة للشرق الأوسط.وتناقلت الصحف خبر إعادة مجلس الأمة الكويتي، انتخاب مرزوق الغانم، رئيسا له لدورة ثالثة للفترة الممتدة من 2020 - 2024م.وتحدثت صحف الخميس عن التعيينات الحكومية الجديدة التي سيقرها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في أفق تسلمه مهام الرئاسة في البيت الأبيض في العشرين من يناير المقبل.// انتهى //11:22ت م0034