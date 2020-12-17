بيروت 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالتأزم الحاصل على مسار المواجهة السياسية القضائية المتصلة بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت في حين لم تنجح المساعي حتى الآن في تذليل العقبات والعقد التي تحول دون الإعلان عن التشكيلة الوزارية.وأخبرت عن إصابة 14 فلسطينياً أمس بجروح وحالات بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي صوبهم خلال مواجهات اندلعت في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس شمال الضفة الغربية.وتحدثت صحف الخميس عن نفي السلطات العراقية أمس الأنباء التي تحدثت عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لها من قبل منظومة دفاع السفارة الأمريكية.وأشارت إلى تأكيد البرلمان العربي أمس دعمه للدعوة التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام مطلع السنة المقبلة موجها رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني في دعم كل حقوقه المشروعة.وأوردت صحف لبنان تبني الأمم المتحدة أمس قرارًا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، منددة بإعدام النظام الإيراني لأشخاص بناء على اعترافات انتزعت قسرا.// انتهى //11:28ت م0035