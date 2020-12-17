الرياض 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واستطلق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجميع فروعها بمناطق المملكة ومحافظاتها مبادرةً تحت عنوان "لغتُنا عزُّنا" احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف يوم 18 ديسمبر من كل عام.وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تشتمل على ندوات ومحاضرات بمناطق المملكة ومحافظاتها كافة تتحدث عن مكانة اللغة العربية، وتتطرق إلى ما تمتاز به من الفصاحة والبلاغة وحسن البيان، كما قامت الوزارة بعمل تصاميم تضمنت كلمات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ التي تؤكد على أهمية اللغة العربية وأنها لغة القرآن مما زادها تشريفاً وقوة وحضوراً، وكذلك تصاميم تحث على أهمية اللغة العربية وضرورة تعليم النشء عليها لعرضها داخل شاشات الوزارة، وكذلك عبر حسابها الرسمي بمنصة تويتر.ويأتي هذا الاحتفاء باللغة العربية امتدادًا لدور الوزارة الفاعل الذي تقوم به في تحفيز منسوبيها والمجتمع على تعزيز مكانة اللغة العربية بين لغات العالم، من خلال برامجها ومبادراتها الدعوية، والمساهمة في استعادة المكانة الرائدة لها كلغة عالميَّة إلى جانب تعزيز حضورها في وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي وحث المجتمع وطلبة العلم على الاستخدام الدائم لمفرداتها في حياتهم اليومية.// انتهى //13:14ت م0055