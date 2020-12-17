الدمام 0202 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 952 جولة رقابية، نتج عنها رصد 8 مخالفات مرتبطة بعدم التقيد بالتدابير الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا، و 3 مخالفات للتكدس بالأسواق المركزية، ومخالفة واحدة للتكدس في مساكن العمالة.كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير 758 موقعا بالمنطقة، بمشاركة (471) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 8278 طناً من النفايات، وأزالت 6035 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9389 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.وأكدت الأمانة مواصلة جهودها لتحقيق هدفها الرئيس من الجولات الرقابية ورصد المخالفات وتكثيف التعقيم والتطهير والرقابة الصحية، على جميع المنشآت المشمولة بالرقابة البلدية، داعيةً الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.// انتهى //13:15ت م0057