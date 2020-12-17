الرياض 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واستختتم غداً منافسات بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو، بالمباراة النهائية التي ستجمع فريقي فرسان العوجا وفرسان المصمك، على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نوفا للفروسية غرب الرياض.وجاء تأهل العوجا بعد أن اعتلى صدارة ترتيب الفرق بستِّ نِقَاط، إثر فوزه على المصمك وطويق، حيث حصد في الجولة الأولى نقطتين وفي الجولة الثانية 4 نِقَاط.فيما تأهل المصمك بعد حصوله على 4 نِقَاط محتلاً المركز الثاني، حصدها في الجولة الأولى، بعد أن كسب طويق بسبعة أهداف مقابل هدف، وتجاوز العوجا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.// انتهى //13:16ت م0058