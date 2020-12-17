نجران 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسانطلقت اليوم المرحلة الأولى من أعمال التشجير بمشروع إسكان نجران للفلل الجاهزة، وذلك ضمن الاتفاقية التي عقدت برعاية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وفرع وزارة الإسكان بالمنطقة.وبدأت المرحلة الأولى من الاتفاقية بزراعة 3000 شتلة على عدة مراحل من أصل 300000 شتلة شملتها الاتفاقية، بالتعاون مع جمعية رعاية مرضى السرطان والفرق التطوعية من الجنسين.وتهدف المبادرة إلى المساهمة في زيادة مساحة الأراضي الخضراء ورفع كفاءة جودة الحياة وتجميل المواقع السكنية وتعزيز المشاركة المجتمعية للجهات والأفراد في تنفيذ الفرص التطوعية الإسكانية.// انتهى //13:20ت م0060