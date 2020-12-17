نجران 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واستحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في مدارس المنطقة غداً، - عن بعد -، باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار "مجامع اللغة العربية ضرورة أم ترف؟"، الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، وذلك بإقامة العديد من الفعاليات والبرامج.وتتضمن الفعاليات تفعيل الشراكة مع أسر الطلاب والطالبات ومؤسسات المجتمع المختلفة، واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية لإبراز أفضل المشاركات الطلابية الخاصة بهذه المناسبة، وذلك بهدف التعرف على دور مجامع اللغة العربية في إحياء استخدام اللغة العربية الفصحى واستعراض غناها وأهميتها العالمية والاحتفاء بهما، والاعتزاز باللغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم وأحد مكونات الهوية الإسلامية والوطنية، والتشجيع على استخدام اللغة العربية الفصحى في التواصل اليومي، وتعزيز الممارسات والمبادرات الإيجابية تجاه اللغة العربية.// انتهى //13:25ت م0063