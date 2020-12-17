عرعر 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير الحدود الشمالية بمكتبه بالإمارة , فريق سواعد شمالية التابع للدفاع المدني المشارك في موسم الحج 1441هـ .جاء ذلك خلال استقبال سموّه رئيسة الفريق دلال العنزي وأعضاء الفريق.وأثنى سموه على حصول الفريق على (7) براءات أنواط الحج الممنوحة لهم من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية, مشيدا بما قام به المتطوعون بالمنطقة من جهود كبيرة خلال الفترة الماضية في المجالات الصحية والاجتماعية ومشاركتهم الفاعلة في موسم الحج في نشر التوعية بطرق الوقاية والسلامة.وأكد سمو أمير المنطقة أن الشباب السعودي من الجنسين وبما يحملونه من قيم أخلاقية راسخة استمدوها من تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة , أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية بجميع الظروف بإقبالهم على الأعمال التطوعية أيًا كان نوعها ومهما كانت مخاطرها بروح المبادرة والعطاء والتضحية.ونوه سموه بما توليه القيادة الحكيمة - أيدها الله -من اهتمام ودعم لتعزيز العمل التطوعي ونشره بين أبناء الوطن لصناعة أثر اجتماعي مستدام.حضر التكريم مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد محمد اليوسف ، ومدير الإدارة العامة للعمليات العقيد فهد العنزي .// انتهى //13:31ت م0064