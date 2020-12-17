الدمام 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسعقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، الاجتماع الأول للمجلس التأسيسي لشركة أمانة المنطقة الشرقية، بحضور أعضاء المجلس؛ وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المهندس خالد بن محمد الدغيثر، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد بن صالح المطلق، وممثلي القطاع الخاص خالد بن محمد البواردي، و عبدالله بن محمد الزامل، وذلك في وكالة التعمير والمشاريع في مقر الأمانة بالدمام.وأوضح المهندس الجبير، أن تأسيس شركة الأمانة جاء وفق توجهات الوزارة لإنشاء شركات الأمانة، وقرار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بتكوين المجلس التأسيسي للشركة وفق خطه طموحه تهدف أن تكون الشركة الذراع الاستثماري للأمانة في تنفيذ مشاريعها التنموية والاستثمارية ورفع جودة الخدمات البلدية المقدمة بالشراكة مع القطاع الخاص والمساهمة في تعزيز التنمية العمرانية ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين جودة الخدمات البلدية وفقا لاستراتيجيات التطوير للمنطقة.عقِب ذلك استعرض أمين مجلس الشركة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، محاور الاجتماع، تضمّنت أهداف الشركة ومحاورها، ومنهجيات دراسة الجدوى، العقارات المقترح نقلها للشركة، واختتم الاجتماع بالتوصيات المقترحة.// انتهى //13:31ت م0066