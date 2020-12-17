ثقافي / "مجامع اللغة العربية: ضرورة أم ترف" ندوة بأدبي حائل غداً
الخميس 1442/5/2 هـ الموافق 2020/12/17 م واس
حائل 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس
تنظم كلية الآداب والفنون بجامعة حائل ممثلة بقسم اللغة العربية، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب غداً - عن بعد -، ندوة بعنوان "مجامع اللغة العربية: ضرورة أم ترف"، وذلك تزامنًا مع الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام.
ودعت جامعة حائل الراغبين والمهتمين التسجيل عبر الرابط التالي : https://t.co/xL4ehbQCzc .
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13:32ت م
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