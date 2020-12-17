حائل 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واستنظم كلية الآداب والفنون بجامعة حائل ممثلة بقسم اللغة العربية، بالتعاون ‏مع عمادة شؤون الطلاب غداً - ‏عن بعد -، ندوة بعنوان "مجامع اللغة العربية: ضرورة ‏أم ترف"، وذلك تزامنًا مع الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق ‏‏18 ديسمبر من كل عام. ‏ودعت جامعة حائل الراغبين والمهتمين التسجيل عبر الرابط التالي : ‏https://t.co/xL4ehbQCzc‏ . ‏// انتهى //13:32ت م0067