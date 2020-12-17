تبوك 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واستحتفي مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار "مجامع اللغة العربية ... ضرورة أم ترف".وتتضمن الفعاليات التي ستقام - عن بعد -، تفعيل الشراكة مع أسر الطلاب والطالبات ومؤسسات المجتمع المختلفة واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية لإبراز أفضل المشاركات الطلابية الخاصة بهذه المناسبة، وذلك للتعرف على دور مجامع اللغة العربية في إحياء استخدام اللغة العربية الفصحى، واستعراض غناها وأهميتها العالمية، والاعتزاز باللغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم وأحد مكونات الهوية الإسلامية والوطنية، والتشجيع على استخدام اللغة العربية الفصحى في التواصل اليومي، وتعزيز الممارسات والمبادرات الإيجابية تجاه اللغة العربية.// انتهى //13:34ت م0069