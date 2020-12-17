عمّان 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسرحبت الحكومة الأردنية اليوم، بإعلان الإدارة الأمريكية رسمياً رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، عن التمنيات في أن يسهم هذا القرار في دعم المرحلة الانتقالية وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في السودان وبداية أفق جديد من النمو الاقتصادي لتلبية طموحات الشعب السوداني في النمو والازدهار.// انتهى //14:33ت م0092