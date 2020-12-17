الرياض 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم، معالي وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين زايد بن راشد الزياني، وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض.وجرى خلال الاستقبال بحث العديد من القضايا والموضوعات ذات الشأن التجاري والصناعي الخليجي المشترك، وسبل تعزيز مسيرة تكامل العمل الخليجي في ظل التحديات التي تواجهها دول المجلس والعالم بعد جائحة كورونا وبما يسهم في دفع مسيرة النمو والتكامل الاقتصادي الخليجي وَفْقًا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون .// انتهى //14:38ت م0093