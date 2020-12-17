عام / المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يُناقش جاهزية التعامل مع حوادث التلوث البحري
الخميس 1442/5/2 هـ الموافق 2020/12/17 م واس
جدة 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس
عقد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ، بمقره اليوم ، لقاء للاطلاع على سير الأعمال للمركز ومدى الإستجابة للطوائ للعام المقبل 2021 م ، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز المهندس علي الغامدي .
وناقش اللقاء الذي استهدف منسوبي مركز الاستجابة للطوارئ ، رفع جاهزية التعامل مع حوادث التلوث البحري ، وإعداد دورات تدريبية وورش عمل من شأنها رفع كفاءة منسوبي الاستجابة .
وشدد الرئيس التنفيذي للمركز على الحرص في تحقيق أهداف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في الحد من التلوث والمحافظة على بيئة الوطن ، وصون موارده ، والشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق تلك الأهداف ، وتعزيز مساهمة أفراد المجتمع في في الارتقاء بمستوى الالتزام البيئي .
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14:40ت م
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