جدة 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسعقد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ، بمقره اليوم ، لقاء للاطلاع على سير الأعمال للمركز ومدى الإستجابة للطوائ للعام المقبل 2021 م ، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز المهندس علي الغامدي .وناقش اللقاء الذي استهدف منسوبي مركز الاستجابة للطوارئ ، رفع جاهزية التعامل مع حوادث التلوث البحري ، وإعداد دورات تدريبية وورش عمل من شأنها رفع كفاءة منسوبي الاستجابة .وشدد الرئيس التنفيذي للمركز على الحرص في تحقيق أهداف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في الحد من التلوث والمحافظة على بيئة الوطن ، وصون موارده ، والشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق تلك الأهداف ، وتعزيز مساهمة أفراد المجتمع في في الارتقاء بمستوى الالتزام البيئي .// انتهى //14:40ت م0095