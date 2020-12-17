بروكسل 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسبدأ قسم العلاقات الخارجية بالمجلس الأوروبي في بروكسل اليوم أول الاستشارات السياسية لسن تدابير قسرية على تركيا بسبب أنشطتها غير القانونية في شرق المتوسط.وذكرت مصادر المجلس الأوروبي أن التدابير الأولى التي ستسنّ وَفْق توصيات القمة الأوروبية الأخيرة في بروكسل يوم 10 ديسمبر ستطال عددًا من المسؤولين الأتراك.ووافقت جميع الدول الأوروبية خلال القمة على معاقبة تركيا والعودة لسن تدابير أشد في قمة شهر مارس المقبل إذا لم تتراجع عن سلكوها، كما اتفق القادةُ الأوروبيون على تنسيق مواقف دولهم حيال تركيا مع الإدارة الأمريكية الجديدة.// انتهى //14:43ت م0097