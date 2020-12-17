حائل 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس ‏استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ‏أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم ، مدير جوازات المنطقة العميد نافع الحربي بمناسبة تعيينه.‏ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة سمو وزير الداخلية للقطاعات ‏التابعة لوزارة الداخلية كافة وجوازات المنطقة , حاثاً على مضاعفة ‏الجهود لرفع مستوى الأداء للأفضل خلال تقديم الخدمات للمواطن والمقيم‏‏.‏من جهته نوه العميد الحربي بدعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لأعمال ومهام جوازات المنطقة .‏// انتهى // ‏15:04ت م0103