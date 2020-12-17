عام / سمو أمير منطقة حائل يستقبل مدير جوازات المنطقة

الخميس 1442/5/2 هـ الموافق 2020/12/17 م واس
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حائل 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس ‏
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ‏أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم ، مدير جوازات المنطقة العميد نافع الحربي بمناسبة تعيينه.‏
ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة سمو وزير الداخلية للقطاعات ‏التابعة لوزارة الداخلية كافة وجوازات المنطقة , حاثاً على مضاعفة ‏الجهود لرفع مستوى الأداء للأفضل خلال تقديم الخدمات للمواطن والمقيم‏‏.‏
من جهته نوه العميد الحربي بدعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لأعمال ومهام جوازات المنطقة .
‏// انتهى // ‏
15:04ت م
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