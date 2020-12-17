الرياض 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسثمنت الندوة العالمية للشباب الإسلامي عناية المملكة الرائدة باللغة العربية، مؤكدة أن المملكة سباقة بين الدول العربية في الاهتمام بنشرها وخدمتها على أوسع نطاق، كما أن جامعات المملكة تستقبل آلاف الطلاب الوافدين الذين يتعلمون العربية سنويا.وأوضحت الندوة العالمية في بيان اليوم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية أن المملكة تواصل جهودها في خدمة اللغة العربية عبر المؤتمرات والندوات ودعم الكثير من المعاهد ودعم أقسامها وإيفاد متخصصين لتدريسها وتبنّي الكراسي البحثية، ودعم المشاريع الجديدة لتدريسها في الكثير من بلدان العالم.وعلى ذات الخطى تُعنى الندوة عبر برامجها ومشروعاتها التي تقدمها لنشر اللغة العربية وتعريف الدارسين والمتعلمين بعلومها عبر الدورات التدريبية التي تقيمها مكاتبها حول العالم.كما كانت للندوة سلسلة من الدورات التدريبية التي تُقيمها كل عام للدبلوماسيين في مقرها بالأمانة العامة بالرياض ويشارك فيها عدد كبير من أعضاء البعثة الدبلوماسية في الكثير من السفارات المختلفة لتعريفهم بقواعد اللغة العربية وتدريبهم على التحدث بها.// انتهى //16:40ت م0142